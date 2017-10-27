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إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
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  اقتصاد
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
[27/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمائة، ليسجل 59.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرنتش.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل .. متراجعاً ثلاثة سنتات وبنسبة 0.06 بالمائة عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017م التي سجلها في يونيو الماضي.

والخام الأمريكي أضعف نسبياً من برنت بسبب ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يكبح الأسعار في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك مع تزايد احتمالات تمديد منظمة (أوبك) تخفيضات الإنتاج ما عزز التوقعات بتحقيق التوازن في السوق .

سبأ
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