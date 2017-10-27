محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بعملية نوعية في نجران نجران -سبأ:

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي وإطلاق صواريخ على مواقع تجمعاتهم في نجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع التبة البيضاء وسلاطح، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي.



وأشار المصدر إلى أنه سبق العملية النوعية على مواقع التبة البيضاء وسلاطح، قصف مدفعي وصاروخي مكثف.



وأكد المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في معسكر القفال، محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على جبل السديس بنجران.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ