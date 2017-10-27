عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة تحذر من نقص الغذاء في الغوطة الشرقية وسط سورية جنيف – سبأ :

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين من العجز الصارخ في إمدادات الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على أطراف العاصمة السورية دمشق.



واعتبر الحسين العجز الحاد في المواد الغذائية الذي يعاني منه مئات الآلاف من السوريين في الغوطة الشرقية بأنه "انتهاك لحقوق الانسان" .



وقال ان الصور التي عُرضت في الفترة الأخيرة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد في تلك المنطقة تعد إشارة مرعبة على مدى خطورة الموقف هناك.



وذكر "كل الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب".



وكانت آخر قافلة للأمم المتحدة قد وصلت المنطقة في 23 سبتمبر وتحمل مساعدات لنحو 25 ألف شخص.



واشار بيان الأمم المتحدة الى تعرض مخزنين للمواد الغذائية للنهب الأسبوع الماضي في "مؤشر محتمل على تزايد اليأس".

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ