محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يحذر من إنخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الليل والصباح صنعاء -سبأ:

حذر المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الجبلية وخاصة الأطفال وكبار السن، من الإنخفاض النسبي في درجات الحرارة الصغرى خلال الليل والصباح.



ونبه المركز سائقي المركبات على الطرق الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب خلال الليل والصباح الباكر، كما نبه مرتادي البحر في السواحل الغربية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة إلى غائمة جزئيا تميل إلى البرودة ويتوقع تشكل السحب الركامية المزنية أثناء النهار على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وإحتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية خلال الليل والصباح الباكر.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الغربية، وإمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية المزنية خلال فترة ما بعد الظهر، فيما ستكون الأجواء بالسواحل الشرقية صحوة إلى غائمة وإحتمال هطول أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية على السواحل الجنوبية .



وبين المركز أن الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئيا ويتوقع هطول أمطار خفيفة، والرياح السطحية جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة .. مبينا أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بوجه عام تميل للبرودة.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ