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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:37:31م
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الداخلية المصرية تعلن مقتل 13 مسلحاً في الصحراء الغربية
[27/أكتوبر/2017]
القاهرة – سبأ :
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة عن مقتل 13 مسلحاً خلال عملية أمنية في طريق الخارجة - أسيوط بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

وذكرت الداخلية المصرية في بيان لها أنها نفذت هذه العملية التي استهدفت مزرعة بالكيلو 47 بعد ورود معلومات عن تمركز "عناصر إرهابية" بها .. مشيرة إلى أنه يجري حالياً عملية تحديد هويات القتلى.

وأضاف البيان بأن القوات الامنية فوجئت بإطلاق نار تجاهها فردت بإطلاق النار، وعثرت عقب الاشتباكات على أسلحة وذخيرة وحزامين ناسفين .. مؤكدة عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الشرطة في العملية.

وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق أن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني مفادها تواجد عدد من المسلحين في المنطقة الجبلية المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات تحركت قوات الأمن على إثرها.

وأغلقت قوات الأمن طريق الواحات، ودفعت بتعزيزات أمنية على إثر الاشتباكات، فيما دُفع بـ 20 سيارة إسعاف.

سبأ
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