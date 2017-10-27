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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:37:31م
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الصين تطالب الولايات المتحدة منع رئيسة تايوان عبور اراضيها
[27/أكتوبر/2017]
بكين – سبأ :
طالبت الصين اليوم الجمعة الولايات المتحدة بمنع رئيسة تايوان من عبور الاراضي الامريكية وذلك عشية أول زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب للصين.

وتبدأ تساي اينغ وين غداً السبت جولة تستمر اسبوعاً تزور خلالها جزر مارشال وتوفالو وجزر سليمان في المحيط الهادئ والتي تعتبر حليفة لتايوان .

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ رداً على سؤال عن التوقف المقرر لرئيسة تايوان في هاواي وغوام الامريكيتان خلال رحلتها "ندعو الولايات المتحدة الى ان تحترم بدقة مبدأ (الصين الواحدة)".

واضاف المتحدث ان "الاسباب الحقيقية لعبور المسئولة التايوانية الاراضي الامريكية مؤكدة" .. ملمحاً الى انها وسيلة تلجأ اليها للحصول على نوع من الاعتراف الدولي.

ويأتي هذا الخلاف عشية زيارة مهمة يقوم بها ترامب للصين بداية نوفمبر في اطار جولة في آسيا يهيمن عليها الملف النووي الكوري الشمالي مع سعي واشنطن الى الحصول على دعم بكين على هذا الصعيد.

سبأ
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