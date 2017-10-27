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محافظ عمران ووكيل أمين عام الأمم المتحدة يتفقدان مصنع اسمنت عمران
[27/أكتوبر/2017]
عمران-سبأ:
اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك اليوم على حجم الأضرار التي تعرض لها مصنع اسمنت عمران جراء إستهدافه بسلسلة من الغارات من قبل طيران تحالف العدوان.

وتفقد المحافظ جعمان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة سير الإنتاج بمصنع اسمنت عمران، واستمعا من مدير عام مصنع اسمنت عمران يحيى أبو حلفة إلى شرح حول الأضرار التي لحقت بالمصنع إضافة إلى الوضع الإنساني لأكثر من ثلاثة آلاف عامل جراء توقف العمل فيه.

وتم خلال الزيارة استعراض عرض وثائقي عن إنشاء مصنع الإسمنت وخدماته وكمية الإنتاج بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه العمل بالمصنع وحجم الأضرار التي لحقت به جراء غارات طيران العدوان .

إلى ذلك التقى محافظ عمران والمسؤول الأممي عدد من أسر شهداء مصنع الاسمنت ومكتب التربية بالمحافظة .. وأبدى وكيل أمين عام الأمم المتحدة تعاطفه مع أهالي وأسر الشهداء.

وكان محافظ عمران استعرض الدكتور جعمان الوضع الإنساني بالمحافظة جراء إستمرار العدوان والحصار، الذي فاقم معاناة المواطنين وساهم في رفع نسبة الفقر في أوساط الأسر إضافة إلى ما تعرضت له المحافظة من تدمير ممنهج للبنية التحتية من المقرات الحكومية والمنشآت التعليمية والصناعية بما في ذلك مصنع اسمنت عمران الذي يعول آلاف الأسر فضلا عن تدمير عشرات المنازل، أدت إلى إستشهاد عشرات المواطنين جلهم أطفال ونساء.

وتطرق إلى معاناة سكان المحافظة جراء إنقطاع المرتبات منذ نحو عام جراء الحصار الإقتصادي الذي فرضه وما يزال تحالف العدوان بقيادة السعودية وكذا قرار نقل البنك المركزي .. مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بدورها الإنساني في مساعدة اليمنيين .

ونوه محافظ عمران بزيارة وكيل الأمين العام للأمم للمحافظة .. معتبرا هذه الزيارة خطوة للإطلاع عن قرب لحجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمن واليمنيين جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في إعادة تشغيل مصنع اسمنت عمران بشكل جزئي .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه العمل بالمصنع جراء إرتفاع التكلفة التشغيلية وتوقف أغلب خطوط الإنتاج، مما يتطلب تضافر الجهود لإعادة تشغيل المصنع .

كما طالب المحافظ جعمان وكيل الأمم المتحدة بالعمل على توسيع تدخلات منظماتها العاملة في المحافظة في جانب المساعدات الإنسانية جراء الوضع الإنساني لأبناء المحافظة.

فيما أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن زيارته لمحافظة عمران تأتي للإطلاع على الأوضاع الإنسانية بالمحافظة وكذا وضع مصنع اسمنت عمران ..وقال " كل ما تم طرحه شاهدته خلال زيارتي لأغلب المناطق المتضررة ".

وأضاف " سعيد أن أرى مصنع اسمنت عمران يعود للعمل مرة أخرى".. مبينا أنه سيتم البحث مع الجهات ذات العلاقة جوانب التنسيق لتقديم مزيد من المساعدات مع الشركاء وبما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن".

إلى ذلك اطلع محافظ عمران ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة على الأضرار التي لحقت بالمجمع الحكومي وعدد من المباني في المحافظة جراء إستهدافها من قبل طيران العدوان.

سبأ
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