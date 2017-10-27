[27/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع صحي في مديرية الحيمة الخارجية اليوم دور قادة المجتمع في نشر التوعية الصحية ومكافحة مرض الكوليرا.
وأقر الاجتماع الذي ضم مدير مديرية الحيمة الخارجية طلال غوبر ومدير مكتب الصحة وممثلي منظمة الهيئة الطبية الدولية وقادة المجتمع تشكيل لجنة لتقييم وحصر الحالات المصابة بمرض الكوليرا وآلية مكافحة الوباء حسب المناطق الاكثر تضررا.
وشدد الاجتماع علی دور فريق عمل المتطوعات الصحيات في المناطق الموبوءة بهذه الأمراض والحرص على إيجاد الادوية والمساعدات الصحية الكافية لمكافحة انتشارها في المديرية وإعطاء الاولوية في المساعدات والدعم الصحي للمناطق الأكثر وباء.
سبأ