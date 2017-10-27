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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:37:31م
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إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
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إتلاف 61 طن مواد غذائية منتهية وضبط 25 مخالفات تجارية بصنعاء
[27/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أتلف مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء الأسبوع الماضي أكثر من 61 طنا مواد غذائية وعصائر متنوعة منتهية الصلاحية ضبطت في عدد من مديريات المحافظة.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب التجارة والصناعة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الميدانية ضبطت 25 مخالفة تجارية بينها ثلاث مخالفات إعاقة أعمال مهام اللجان الرقابية.

وحث مدير مكتب التجارة والصناعة أمين شايع مسئولي فروع المكتب بالمديريات علی تكثيف العمل الرقابي وتعزيز العمل الميداني لضبط المخالفين وحماية المجتمع من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

سبأ
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