الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن ارتفاع جوائز المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018م لكرة القدم في روسيا الى 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن نسخة 2014م الأخيرة.