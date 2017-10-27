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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:49:05ص
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عمليات نوعية تضاعف خسائر العدو السعودي ومرتزقته
[27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية ضاعفت خسائر العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية، كما تم إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة الدفاع الجوي في الجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرة تجسس سعودية في موقع الشبكة بنجران، فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان شرق معسكر القفال ما أدى إلى مصرع طاقمها.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع آل حماد و رقابة نهوقة محققة إصابات مباشرة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة شرق وقبالة منفذ الخضراء.

واعترف إعلام الإمارات بمصرع العريف سعيد مطر علي الكعبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في نجران.

في عسير أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين خلف قعمة الشيخ، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، أما في جيزان استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في برج الشعف.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل لمرتزقة العدوان في مديرية حيفان بمحافظة تعز ، ودمروا آلية تابعة لهم محملة بالذخيرة في مديرية صالة .

وأشار المصدر إلى مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان في عمليات قنص بمناطق متفرقة بتعز ، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في معسكر الإمام بمديرية ذباب.

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على أحد مواقع المرتزقة في مديرية الزاهر أسفرت عن سقوط قتلى في صفوفهم.

كما اعترف إعلام العدوان بمصرع العريف السعودي حسن بن عبده الأعجم بنيران الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب، فيما لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.

وأكد المصدر قنص خمسة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف، وقنص اثنين آخرين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
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