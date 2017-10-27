إتلاف خمسة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأمانة العاصمة [27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال العشرة الأيام الماضية، خمسة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.



وأوضح تقرير صادر عن المكتب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت العديد من المخالفات خلال الفترة نفسها شملت مواد غذائية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مواد لا تحمل تاريخ صلاحية ومخالفات سوء التخزين.



وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط مساحيق تجميل وكريمات وشامبوهات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس.



وأكد التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية (الغرامة المالية) حيال ست قضايا تموينية، وتحرير ثلاثة محاضر ضبط مخالفة لمنشئات تجارية رفضت السماح للجان ممارسة عملية التفتيش.

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