طيران العدوان يواصل غاراته على المحافظات [27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً خسائر جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة و غارتين على منطقة المزرق مديرية حرض بمحافظة حجة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على حريب نهم وغارتين على منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء، كما شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وغارة على موقع الطلعة في نجران.

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