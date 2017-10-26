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استعراض ما تم إنجازه في البنية التحتية لمشروع الصالح السكني بالحديدة
[26/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

استعرض وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم، الإنجازات التي تمت في مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود بالمحافظة وما تم تحقيقه في خدمات البنية التحتية.

وخلال الاجتماع أشاد وزير الأشغال العامة والطرق بجهود قيادة محافظة الحديدة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء المحافظة وكذا المتابعة المستمرة للمكاتب ذات العلاقة للإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية للمشروع.

فيما أكد محافظ الحديدة أن قيادة المحافظة قامت بدورها في هذا الإنجاز الكبير لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة من ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن لأسرهم.

وبين المحافظ خلال الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة صدام ناصر إل راشد ومدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة صالح حميد شرف ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي زيد الكحلاني، أن المكاتب التنفيذية ذات العلاقة سعت بكل طاقاتها لإستكمال تنفيذ الخدمات الأساسية للمشروع الذي سيستفيد منه ذوي الدخل المحدود من أبناء المحافظة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها تلك المكاتب وبوتيرة عالية لإستكمال وتجهيز التمديدات الخاصة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء وشبكة الإتصالات..موجها الجهات ذات العلاقة سرعة رفع المخلفات الخاصة بالشركة المنفذة.

وكان وزير الأشغال ومحافظ الحديدة قد إستمعا من مدير مكتب الأشغال ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى شرح حول المراحل التي سيتم تنفيذها بمشاريع البنية التحتية والفترة الزمنية لها والخطوات العملية التي بدأ العمل فيها.

سبـأ
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