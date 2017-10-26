مصدر مسئول يسخر من تصريح ولي عهد النظام السعودي بشأن إستمرار عدوانهم العبثي سخر مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، من التصريح الطائش وغير المسئول لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بشأن استمرار عدوانهم على الشعب اليمني المستمر أصلا منذ أكثر ما يقارب ألف يوم وحتى اللحظة. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1020 ) بقيمة 83 ملياراً و901 مليون و480 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.