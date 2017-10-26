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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:59:10م
مصدر مسئول يسخر من تصريح ولي عهد النظام السعودي بشأن إستمرار عدوانهم العبثي
سخر مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، من التصريح الطائش وغير المسئول لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بشأن استمرار عدوانهم على الشعب اليمني المستمر أصلا منذ أكثر ما يقارب ألف يوم وحتى اللحظة.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1020 ) بقيمة 83 ملياراً و901 مليون و480 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارتين على المزرق بحجة
[26/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على بمديرية حرض بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة المزرق بحرض.
سبـأ
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