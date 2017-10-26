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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:38:41م
مصدر مسئول يسخر من تصريح ولي عهد النظام السعودي بشأن إستمرار عدوانهم العبثي
سخر مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، من التصريح الطائش وغير المسئول لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بشأن استمرار عدوانهم على الشعب اليمني المستمر أصلا منذ أكثر ما يقارب ألف يوم وحتى اللحظة.
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مصدر مسئول يسخر من تصريح ولي عهد النظام السعودي بشأن إستمرار عدوانهم العبثي
[26/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

سخر مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، من التصريح الطائش وغير المسئول لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بشأن استمرار عدوانهم على الشعب اليمني المستمر أصلا منذ أكثر ما يقارب ألف يوم وحتى اللحظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن مقاومة شعبنا اليمني للعدوان السعودي الأمريكي والمستعمرين الجدد مستمرة ما استمر العدوان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ".

واعتبر المصدر تصريح الأمير السعودي محاولة مكشوفة لإسقاط جرائمه المرتكبة على مدار أكثر من سنتين ونصف بحق الشعب اليمني بكل شرائحه الاجتماعية وأطيافه السياسية.. مؤكدا أن سعيه لتبرير عدوان بلاده وتحالفها الإجرامي وحصارها لوطننا باستهداف شريحة من المجتمع اليمني واستمرائه هذه الكذبة السمجة على نفسه وشعبنا العربي في الحجاز ونجد، لن يغير من حقيقة استهداف هذا العدوان البشع والحصار الخانق لحاضر ومستقبل اليمن والتسبب في المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني وباتت تعد الأكثر إيلاما وبشاعة على المستوى العالمي.

وأشار المصدر إلى أن اليمنيين سيظلون صامدين في مواجهة العدوان والحصار ومقاومة تداعياتهما اليومية في المجالات الاقتصادية والإنسانية ولن يزيدهم استمرار العدوان إلا ثباتا وإصرارا على مواجهة المخطط الإجرامي للمعتدين ومن يقفون ورائهم".

وطالب المصدر بن سلمان ومن يقفون ورائه إلى مراجعة تاريخ شعب اليمن العريق ففيه ما يكفي من الدروس والعبر لمن لم يعي حتى الآن حقيقة وماهية الإنسان اليمني الرافض للخنوع والذل والعصي على الانكسار أو الخضوع لغير خالقه سبحانه وتعالى.

وجدد المصدر التأكيد أن الشعب اليمني كان وسيظل مع السلام العادل والمشرف والمراعي لتضحياته الجسيمة على امتداد أكثر من 31 شهرا ، ولن يرفع راية الاستسلام لأنه يؤمن بعدالة قضيته ويثق بوعد الله بالنصر عما قريب.

سبـأ
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