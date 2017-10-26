محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر أمني يكشف عن اعترافات مهمة لأخطر عناصر الكمائن والاغتيالات بتعز صنعاء - سبأ :

كشف مصدر أمني عن اعترافات مهمة أدلى بها المدعو خليل هزاع قاسم، أحد العناصر الإجرامية المطلوبة للأجهزة الأمنية في قضايا أمنية وتنفيذ كمائن للجيش واللجان الشعبية وشخصيات اجتماعية واغتيالات لمواطنين بمحافظة تعز بإيعاز مباشر من قيادة العدوان.



وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن من الاعترافات قيام المطلوب الأمني بإلقاء عددا من القنابل اليدوية على رجال الأمن الذين كانوا مكلفين باستدعاءه وضبطه.



وأكد المصدر أن المدعو خليل قاسم هزاع اعترف أنه كان متخفيا في منزل عمه وعند قيام رجال الأمن واللجان باستدعاءه ومحاولتهم إقناعه بتسليم نفسه قام برمي قنابل يدوية نتج عنها سقوط جرحى من الأمن ومقتل احدى النساء من إقاربه بشظية قنبلة.



وبين المصدر أن الاعترافات التي سيتم نشرها مساء اليوم تؤكد أن رجال الأمن واللجان لم يقوموا بإطلاق النار على النساء وأن المدعو خليل هو الذي رمى القنابل على أقاربه ونفسه أثناء محاولته رميها على رجال الأمن .



كما أكد المصدر أن الاعترافات التي سيتم نشرها ستكشف زيف تضليل الإعلام المعادي حول هذه القضية والذي يعمد كعادته إلى التشويه والإساءة لرجال الأمن واللجان الشعبية.

سبـأ [26/أكتوبر/2017]سبـأ