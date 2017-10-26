محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ المناضل عبد الله بن معيلي صنعاء - سبأ :

بعث نائب رئيس مجلس النواب الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب.. جاء فيها:



الشيخ: محسن بن علي بن معيلي الأكرم



الشيخ: علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وإخوانه الكرام



الشيخ: ذياب بن محسن بن معيلي الأكرم



وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب:



بأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة المناضل الوطني الشيخ عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب، أحد كبار مشائخ محافظة مأرب الذي فقدت اليمن برحيله أحد الرجال الذين عرفوا بمواقفهم الأصيلة وآرائهم ومشوراتهم السديدة، ووقوفهم إلى جانب الوطن.



ونحن إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل ونعزي أنفسنا في وفاة هذا المناضل الشجاع وأحد البرلمانيين الذين تميزوا في عملهم وأداءهم في مجلس النواب، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وكافة أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ [26/أكتوبر/2017]سبـأ