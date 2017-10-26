محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النعيمي يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي (للصحف) صنعاء - سبأ :

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وكافة آل معيلي وذلك في وفاة المناضل الشيخ عبدالله بن علي بن معيلي .



وأشار النعيمي في برقية العزاء إلى أن الفقيد مثل بدوره النضالي الوطني تاريخ ناصع وعظيم توارثه آل معيلي.



وقال " لقد أعطيتم آل معيلي اليمن كلما يليق بتاريخه وحضارته في سياق نضال الحركات الوطنية والثورية، عارضتم إنحراف النظم المتعاقبة وقاومتم الإستعمار والاحتلال القديم والجديد ودافعتم عن سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وتقدمه وازدهاره ".



ونوه بمناقب الفقيد، حيث كان نموذجا للمناضلين الشرفاء .. مؤكدا أنه برحيل الفقيد خسر الوطن شخصية وطنية وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها البلاد وهي في أمس الحاجة لأبنائها الشرفاء.



وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [26/أكتوبر/2017]سبـأ