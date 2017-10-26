ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:23:47م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ المناضل عبد الله بن معيلي
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب بعد عمر حافل بالعطاء الوطني.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1020 ) بقيمة 83 ملياراً و901 مليون و480 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مصدر أمني يكشف عن اعترافات مهمة لأخطر عناصر الكمائن والاغتيالات بتعز
نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ المناضل عبد الله بن معيلي
النعيمي يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي (للصحف)
لقاء ووقفة حاشدة لأبناء مديرية المخادر بإب دعما للعملية التعليمية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
النعيمي يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي (للصحف)
[26/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وكافة آل معيلي وذلك في وفاة المناضل الشيخ عبدالله بن علي بن معيلي .

وأشار النعيمي في برقية العزاء إلى أن الفقيد مثل بدوره النضالي الوطني تاريخ ناصع وعظيم توارثه آل معيلي.

وقال " لقد أعطيتم آل معيلي اليمن كلما يليق بتاريخه وحضارته في سياق نضال الحركات الوطنية والثورية، عارضتم إنحراف النظم المتعاقبة وقاومتم الإستعمار والاحتلال القديم والجديد ودافعتم عن سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وتقدمه وازدهاره ".

ونوه بمناقب الفقيد، حيث كان نموذجا للمناضلين الشرفاء .. مؤكدا أنه برحيل الفقيد خسر الوطن شخصية وطنية وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والحرجة التي تمر بها البلاد وهي في أمس الحاجة لأبنائها الشرفاء.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصدر أمني يكشف عن اعترافات مهمة لأخطر عناصر الكمائن والاغتيالات بتعز
نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ المناضل عبد الله بن معيلي
لقاء ووقفة حاشدة لأبناء مديرية المخادر بإب دعما للعملية التعليمية
وزير الأشغال ومحافظ الحديدة يدشنان المرحلة الأولى من توزيع الشقق بمشروع الصالح السكني (مصحح)
مركز أبجد بذمار ينظم المنتدى الحواري الثالث للخطباء حول السلام
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ المناضل عبد الله بن معيلي
أبناء الشراعي بجبلة إب يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
تدشين مشاريع مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بالجوف
إجتماع للجنة حماية الطفل بأمانة العاصمة
النائب لبوزة يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية صرواح بمأرب
[26/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by