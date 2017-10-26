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لقاء ووقفة حاشدة لأبناء مديرية المخادر بإب دعما للعملية التعليمية
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لقاء ووقفة حاشدة لأبناء مديرية المخادر بإب دعما للعملية التعليمية
[26/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
عقد بمديرية المخادر بمحافظة إب اليوم لقاء موسع لأبناء ومعلمو المديرية دعما لإستمرار العملية التعليمية.

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة راكان النقيب الحرص على إستمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته في النيل من اليمن وأمنه وإستقراره.

وأهاب بالجميع من التجار والمغتربين الوقوف إلى جانب الكادر التعليمي والتربوي وتقديم الدعم والمساعدة لهم بما يكفل إستمرار التعليم .

من جانبه أوضح مدير عام مديرية المخادر نبيل العواضي أن الظروف الراهنة التي يمر بها البلد جراء العدوان، تتطلب تضافر جهود الجميع لإستمرار العملية التعليمية.

فيما أكدت كلمات الوجهاء والمشائخ التي ألقاها يحيى القاسمي وعن العلماء ألقاها محمد الجعدبي وعن التربويين ألقاها نصيب الشامي، أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في دعم العملية التعليمية بإعتبارها جبهة لا تقل شأنا عن جبهات الشرف والبطولة .

إلى ذلك نظم أبناء مديرية المخادر وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومحاولاته إفشال العملية التعليمية .

وأكدوا إستمرار النفير العام والصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن .. محملين الأمم المتحدة مسؤولية ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني.

حضر اللقاء والوقفة مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة العميد محمد الحارثي .

سبأ
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