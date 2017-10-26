محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز أبجد بذمار ينظم المنتدى الحواري الثالث للخطباء حول السلام ذمار -سبأ:

نظم مركز أبجد للدراسات والتنمية بذمار اليوم المنتدى الحواري الثالث للخطباء والمرشدين حول تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام.



وخلال المنتدى الذي شارك فيه 50 من خطباء المساجد والمرشدين، قدمت عدد من أوراق العمل تناولت مفاهيم وقيم التعايش والتسامح والسلام .. مؤكدة أهمية دور الخطباء والمرشدين في نشر وتعزيز ثقافة السلام والتعايش في أوساط المجتمع.



وأوضح رئيس المركز فؤاد النهاري أن الهدف من هذه المنتديات الحوارية التي ينظمها المركز ضمن برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" هو نشر قيم السلام والتعايش عبر قنوات متعددة للوصول إلى إحداث تغيير إيجابي على الواقع.



ولفت إلى أنه سبق النسخة الثالثة من المنتدى الحواري للخطباء والمرشدين ندوات استهدفت منظمات المجتمع المدني وناشطين وصحافيين.



حضر المنتدى نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة صالح الجبر ومدير إدارة الإرشاد بمكتب الأوقاف محمد القعمي، وعدد من الناشطين.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ