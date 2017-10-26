محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يعزي في وفاة الشيخ المناضل عبد الله بن معيلي صنعاء -سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب بعد عمر حافل بالعطاء الوطني.



وأشار الرئيس الصماد في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي عبدالله بن معيلي وإخوانه وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب، إلى أدوار الشيخ المناضل عبد الله الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة في مختلف المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن.



ونوه بمواقف الفقيد وإسهاماته في البرلمان للحفاظ على مصالح الشعب والدفاع عنها وكذا أدواره الوطنية والسياسية والاجتماعية والتي تمثل مدرسة للأجيال القادمة وستبقي بصماته وإسهاماته محل فخر واعتزاز كل أبناء الوطن.



وأكد الرئيس الصماد أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية وبرلمانية واجتماعية عملت بتفاني وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.



وعبر الأخ صالح الصماد عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة وكل محبي الفقيد في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ