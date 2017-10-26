محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء الشراعي بجبلة إب يؤكدون إستمرار الصمود في مواجهة العدوان إب-سبأ:

أكد أبناء ووجهاء عزلة الشراعي بمديرية جبلة محافظة إب إستمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأشار أبناء الشراعي في وقفة حاشدة اليوم إلى أن عجز العدوان عن تحقيق أي إنتصار في الميدان، لجأ إلى أساليب ووسائل أخرى من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين والمجتمع بشكل عام والطلاب والطالبات بصورة خاصة، ومنها تعطيل العملية التعليمية.



وأكد بيان صادر عن الوقفة إستمرار أبناء الشعب اليمني في الصمود لمواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته .. مطالبا الأمم المتحدة بالوفاء بإلتزاماتها في صرف مرتبات الموظفين.



ودعا أبناء الشراعي إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ