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  اقتصاد
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي
[26/أكتوبر/2017]
واشنطن- سبأ:
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بوتيرة دون المتوقعة، بما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل بعد العراقيل التي واجهتها في الآونة الأخيرة بسبب الأعاصير.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت 10 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 233 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.. وانخفضت الطلبات إلى 223 ألفا في الأسبوع السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 1973.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 235 ألفا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات من أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات البالغ 298 ألفا الذي سجلته في بداية سبتمبر عقب الإعصارين هارفي وإرما اللذين دمرا أجزاء من تكساس وفلوريدا.

ومازالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الثامن والثلاثين بعد المائة على التوالي وهي أطول فترة منذ عام 1970م.

وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من 16 عاما ونصف العام.

وهبط متوسط 4 أسابيع للطلبات، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف إلى 239 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

سبأ
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