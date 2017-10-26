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إجتماع للجنة حماية الطفل بأمانة العاصمة
[26/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أقر إجتماع للجنة حماية الطفل بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة رئيس اللجنة أمين محمد جمعان تشكيل لجان لحماية الطفل بمديريات الأمانة العشر.

وفي الإجتماع أكد أمين عام محلي الأمانة أهمية تشكيل لجان حماية الطفل بمديريات الأمانة لتخفيف معاناة الأطفال جراء إستمرار العدوان وكذا ما يتعرضون له من إساءة أو استغلال من خلال ممارسة سلوكيات خاطئة من قبل البعض.

وأشار إلى ضرورة إهتمام منظمات المجتمع المدني والمسؤولين بقضايا الأطفال وما يتعرضون له من استغلال وإساءة وإهمال وعدم نيل حقوقهم في التعليم وغيره .. مشيدا بدور اليونيسيف في حماية الطفل وما تقدمه من دعم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد جمعان حرص قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة على دعم ورعاية كافة أنشطة ومشاريع حماية الأطفال وتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم من تعليم وترفيه وتأهيل ودعم نفسي .. منوه بدور المنظمات في حماية الأطفال وتوفير إحتياجاتهم الضرورية التي تساعدهم على مواجهة التحديات والسلوكيات الخاطئة.

ودعا أمين عام محلي العاصمة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والطفل إلى تعزيز الشراكة مع أمانة العاصمة لدعم ومناصرة قضايا الأطفال وحمايتهم من المخاطر والممارسات السلبية وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.

وحث أعضاء لجان حماية الطفل بالمديريات على تطبيق ما تلقوه من معارف خلال الدورات التدريبية السابقة في التوعية بالحقوق والقضايا الخاصة بحماية الأطفال في الواقع العملي.

بدوره ثمن رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة نائب رئيس اللجنة حمود النقيب دور اليونيسيف في حماية الأطفال ودعم تشكيل لجان حماية الأطفال بمديريات الأمانة وتدريب وإعداد وتأهيل أعضاء اللجان خاصة في ظل ما يمر به الأطفال من معاناة نتيجة العدوان.

وأكد دعم السلطة المحلية بالأمانة ومديرياتها العشر للجان حماية الأطفال في مختلف الجوانب .. مشيرا إلى ضرورة العمل بشكل منظم وجماعي لتقديم الدعم النفسي للأطفال وحمايتهم والتوعية بقضاياهم.

فيما أوضح مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش أن تشكيل لجان بالمديريات الأمانة العشر يأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية ومكتب الشئون الاجتماعية بقضايا الأطفال.

وأشار إلى الجهود التي بذلها مكتب الشئون الإجتماعية والعمل في إعداد وتدريب وتأهيل أعضاء لجان حماية الطفل في مديريات الأمانة والإشراف عليها.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء عموم مديريات آزال ومعين والصافية وبني الحارث ومدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بأمانة العاصمة العقيد فضل الجبوبي، برامج حماية الطفل التي أعدتها منظمة اليونيسيف وعدد من المنظمات المشاركة، وآلية التنسيق وتوحيد الجهود.

حضر الإجتماع مسئول قطاع التعليم بمكتب اليونيسيف في اليمن عبدالحكيم الشميري وممثل لجنة حماية الطفل بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل عادل دبوان وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

سبأ
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