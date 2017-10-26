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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:52:26م
النائب لبوزة يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وإخوانه وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي ..
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النائب لبوزة يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي
[26/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وإخوانه وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب بعد عمر حافل بالعطاء والنضال الوطني.

جاء فيها :

ببالغ الحزن والأسى نعزيكم ونعزي أنفسنا في رحيل الشيخ والمناضل الجسور عبدالله بن علي بن معيلي الذي كان وطنيا مخلصا عمل بكل ثبات وصدق في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والانتصار لإرادة شعبنا الحر الأبي والوقوف إلى جانب الوطن في كل المنعطفات ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شئونه.

كما كان الفقيد صاحب مواقف إنسانية وأخلاقية ووطنية لا تنسى تركت أثرا لن يمحوه الزمن وسيبقى حيا في عقول وقلوب الأجيال المتعاقبة وفي تاريخ الوطن اليمني الكبير وهو ما يعزينا في رحيله عن الدنيا الفانية .

لقد كان لأدوار الفقيد الراحل في الحياة الإجتماعية والسياسية وقبلها تفانيه وريادته كبرلماني خدم اليمن كلها من خلال ما قدمه من أعمال وأفكار تعلي من المصلحة العليا للوطن وإيثار خدمة الناس والمجتمع وهي آثار ستبقى مدى الدهر مدرسة ينهل منها المجتمع والمقتدين بالراحل وأخلاقه ومناقبه وتجعله بحق فقيدا للوطن والمجتمع.

وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا وكل محبيه ومن عرفه وتعامل معه لنسال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا وإياكم جميعا الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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