ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:52:26م
النائب لبوزة يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي
بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وإخوانه وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي ..
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1020 ) بقيمة 83 ملياراً و901 مليون و480 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
آخر الأخبار:
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي
إجتماع للجنة حماية الطفل بأمانة العاصمة
مركز التعامل مع الألغام يؤكد استمراره في أعماله الإنسانية ويسخر من أكاذيب المرتزقة
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد خرقها لسيادة الاجواء اللبنانية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تجدد خرقها لسيادة الاجواء اللبنانية
[26/أكتوبر/2017]
بيروت -سبأ:
خرقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مجددا اليوم سيادة ألاجواء اللبنانية

حيث نفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب اللبناني قبل أن تغادرا.

وأكد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني ، "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو

الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا( جنوب لبنان)، ونفّذت طيراناً دائرياً

فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب( جنوب لبنان).

يذكر ان سلطات الاحتلال إلاسرائيلي تواصل خرق أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
هولندا تقرر التعتيم على وثائق حول تحطم طائرة الركاب الماليزية
العبادي يتعهد بإخضاع كل مناطق العراق لسلطة الدولة
روسيا ستقيم قاعدة عسكرية لها في جزر الكوريل
مصرع 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني في قصف جوي شمال العراق
وصول نحو 800 مهاجر إلى السواحل اليونانية الأسبوع الماضي
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا في خربة يانون جنوب شرق نابلس
البرلمان الايطالي يصدق على قانون الانتخابات الجديد
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع العاب نارية في اندونيسيا الى 47 شخص
جاسيندا أردرن تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء نيوزيلندا
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية صرواح بمأرب
[26/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by