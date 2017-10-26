[26/أكتوبر/2017]
بيروت -سبأ:
خرقت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مجددا اليوم سيادة ألاجواء اللبنانية
حيث نفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب اللبناني قبل أن تغادرا.
وأكد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني ، "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو
الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا( جنوب لبنان)، ونفّذت طيراناً دائرياً
فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب( جنوب لبنان).
يذكر ان سلطات الاحتلال إلاسرائيلي تواصل خرق أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.
سبأ