عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هولندا تقرر التعتيم على وثائق حول تحطم طائرة الركاب الماليزية امستردام - سبأ :

أعلن مجلس الحكومة الهولندية الاستشاري أن أمستردام قررت إضفاء السرية على جملة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة الركاب الماليزية فوق جنوب شرق أوكرانيا عام 2014.



وقال رئيس مجلس الحكومة الهولندية الاستشاري غيرت يان كلابفيك "أعلن تأييد مجلس الحكومة الاستشاري قرار وزارة العدل والأمن الداخلي الهولندية، القاضي بإضفاء السرية على عدد من الوثائق التي تخص التحقيق" في حادث الطائرة الماليزية.



يذكر أن طائرة ركاب ماليزية من نوع "بوينغ 777" كانت قد تحطمت في الـ17 من يوليو 2014 في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، مما أدى إلى مقتل 283 شخصا كانوا على متنها معظمهم من الهولنديين بمن فيهم أفراد طاقمها الـ15.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ