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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:52:26م
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العبادي يتعهد بإخضاع كل مناطق العراق لسلطة الدولة
[26/أكتوبر/2017]
بغداد- سبأ :
تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ"إخضاع" إقليم كردستان العراق لسلطة الدولة العراقية.

وجدد العبادي في بيان له نشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) المطالبة بإلغاء استفتاء الإقليم على الانفصال عن العراق.

وجاء بيان العبادي بعد يوم من عرض حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء والدخول في حوار مع بغداد.

وكانت سلطات الإقليم قد أجرت أواخر الشهر الماضي استفتاء قالت إنه أسفر عن تأييد غالبية كاسحة من المصوتين على الانفصال عن العراق.

وتصر بغداد على أن الاستفتاء غير دستوري، وتقول إنها لن تدخل في أي حوار أو مفاوضات مع حكومة الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.

وقال العبادي "استراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة".

وأضاف "حذرنا من إجرائه (الاستفتاء) لكن دون جدوى".

ودافع رئيس الحكومة العراقية عن موقف بغداد من الاستفتاء والتطورات في كركوك ووصفه بأنه ينسجم مع الدستور العراقي.

وقال "لم نعتبر اجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصارا لجميع العراقيين".

وأضاف "لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".

كما استنكر العبادي توقيت إجراء الاستفتاء.. وقال إنه "جاء في وقت نخوض فيه حربا ضد داعش وبعد ان توحدنا لقتال داعش".

وكانت حكومة الإقليم قد عرضت يوم أمس الاربعاء وقفاً فوريا لإطلاق النار وتجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الفيدرالية استنادا إلى دستور العراق".

سبأ
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