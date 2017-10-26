اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن برنامج ضرائب بريطاني خاص بالشركات بروكسل- سبأ:

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها ستجري تحقيقا موسعا لتحديد ما إذا كان برنامج بريطاني للضرائب يسمح للمؤسسات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل على تعاملات معينة، فيما يعد خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية.



وبحسب وسائل الإعلام فقد قامت المفوضية خلال الأعوام الأخيرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد اختراقات قواعد المساعدات الحكومية في الدول الأعضاء بالاتحاد مثل هولندا ولوكسمبورج، وقد أصدرت أمرها لإيرلندا بتحصيل مزايا ضريبية تم منحها لشركة آبل تقدر بـ 13 مليار يورو (35ر15 مليار دولار).



وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر "على جميع الشركات دفع حصتها من الضرائب".. مشيرة إلى أن "قواعد مكافحة التهرب الضريبي تلعب دورا مهما لتحقيق هذا الهدف، ولكن القواعد التي تستهدف التهرب الضريبي لا يمكن أن تسير عكس الغرض منها، وتعامل بعض الشركات بصورة أفضل من غيرها".

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ