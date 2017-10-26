[26/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
أكد محافظ صنعاء حنين قطينة، أهمية دور الرقابة وتقييم مستوى أداء المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية في كافة المديريات.
وشدد المحافظ قطينة خلال اجتماعه اليوم بالسلطة المحلية بمديرية بني حشيش، على ضرورة تفعيل النزول الميداني لأجهزة الرقابة لديوان المحافظة ومكاتبها التنفيذية والمديريات للاطلاع على مستوى الأداء.
وأشار إلى أن المجال مفتوح أمام منظمات المجتمع الفاعلة للقيام للإطلاع ومعرفة مكامن الخلل والرفع بها إن وجدت بكل شفافية وذلك في إطار الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز مستوى الأداء ومكافحة الفساد.
كما أكد محافظ صنعاء على أهمية تضافر الجهود وتلافي جوانب القصور في كافة القطاعات واستشعار الجميع للمسئولية والعمل بروح الفريق الواحد بما يكفل تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته.
سبأ