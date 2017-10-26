[26/أكتوبر/2017]
عمران -سبأ:
أكد أبناء مديرية خارف بمحافظة عمران في لقاء قبلي اليوم الإستمرار في النفير العام لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وأكد بيان صادر عن اللقاء الذي ضم مشائخ ووجهاء وأبناء المديرية جاهزية أبناء خارف لرفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والسلاح .. مشيدا بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من إنتصارات في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.
وشدد البيان على أهمية التلاحم والإصطفاف وتعزيز الجبهة الداخلية ونبذ الخلافات التي يسعى تحالف العدوان من خلالها تمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الوطن .
إلى ذلك سيًر أبناء مديرية خارف قافلة غذائية ومالية ومواشي للمرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن الوطن في مختلف جبهات الشرف والبطولة .. مؤكدين إستعدادهم بذل مزيد من الأموال والرجال في سبيل الوطن وسيادته وإستقلاله.
سبأ