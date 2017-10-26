النائب لبوزة يعزي في وفاة المناضل عبدالله بن علي بن معيلي بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي بن عبدالله بن علي بن معيلي وإخوانه وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب في وفاة الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1020 ) بقيمة 83 ملياراً و901 مليون و480 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.