عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا ستقيم قاعدة عسكرية لها في جزر الكوريل موسكو - سبأ :

كشف مسؤول روسي اليوم ان بلاده قررت مبدئيا إقامة قاعدة عسكرية لأسطولها البحري في جزر الكوريل.



وقال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانتس كلينتسيفتش، أن القرار في عداد التنفيذ.



وكانت الأوساط العسكرية الروسية، تحدثت في عام 2016 عن خطط لإقامة نقطة لتمركز السفن الحربية الروسية في جزيرة ماتوا بأرخبيل الكوريل، مشيرة إلى عزم روسيا على إعادة تأهيل المطار الموجود هناك.



يذكر ان روسيا اعلنت رسميا في الخريف الماضي، عزمها نشر منظومات صاروخية ساحلية حديثة جدا من طراز "بال" في جزيرة كوناشير ومن طراز "باستيون" في جزيرة إيتوروب، بالإضافة لفرقة مدفعية ساحلية منتشرة في جزر الكوريل.



وكان مصدر في المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الشرقية الروسية، اعلن في مايو الماضي بأن الفرقة تستلم بشكل دوري معدات عسكرية وأسلحة حديثة جديدة، بما في ذلك طائرات من دون طيار.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ