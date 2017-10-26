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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:52:26م
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اختتام ورشة اعداد استراتيجية كلية القانون بإب
[26/أكتوبر/2017]
إب-سبأ:
اختتمت اليوم بجامعة إب ورشة إعداد إستراتيجية كلية القانون وتوصيف برامجها الأكاديمية والتي نظمها مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة.

وخرج المشاركون في الورشة البالغ عددهم 50 مشاركا من جامعات إب وصنعاء وتعز بمسودة نهائية لإستراتيجية كلية القانون وفق نتائج اللجنة المختصة لإعداد الاستراتيجية من قبل أكاديمي وخبراء جامعتي صنعاء وتعز.

وتضمنت مسودة الوثيقة النهائية تغيير مسمى الكلية من كلية الحقوق الى كلية القانون مشفوعة بمبررات علمية موضوعية تتطابق مع معايير الجودة واحتياجات سوق العمل المحلي والعربي.

وبينت المسودة أنه تم الاتفاق على نظام الجذع الواحد للمستويين الأول والثاني ، والتفرع من مستوى ثالث الى قانون عام وقانون خاص.. مشيرة إلى أن النظام الدراسي في الكلية سيكون فصليا وليس سنويا.

وأوصي المشاركون في الورشة على ضرورة إعداد استراتيجية الكلية بطريقة أكثر دقة من خلال تفويض لجنة الإعداد المختصة لإعادة صياغة أهداف الكلية ومخرجات التعلم لبرنامجها الأكاديمي وضبط ساعات المقررات الدراسية للجذع الواحد وتخصصاته.

كما أوصت بعقد دورة تدريبية لتوصيف المقررات الدراسية خلال الاسبوع القادم بما من شأنه بداية عام جامعي بمقررات وفقا لمعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي باليمن.

وفي ختام الورشة التي تم فيها تكريم المشاركين ثمن رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب و نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي جهود المشاركين والخبراء ومعدي الورشة

سبأ
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