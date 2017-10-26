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وكيل أمين عام الأمم المتحدة يطلع على خدمات مستشفى الثورة وأضرار العدوان بميناء الحديدة
[26/أكتوبر/2017]
الحديدة-سبأ:
اطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسائية منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن ستيفن اندرسون خلال زيارتهم لهيئة مستشفى الثورة العام على الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

وزار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومحافظ الحديدة قسم الأطفال وسوء التغذية، مستمعين من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه العمل بالمستشفى وأبرزها النقص الحاد في الأدوية وإنقطاع الكهرباء المستمر بسبب عدم توفر المشتقات النفطية جراء الحصار.

كما استمعوا من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جار الله إلى إيضاح حول الوضع الصحي بالمحافظة وما يواجهه من صعوبات جراء إنعدام الأدوية وتوقف كثير من المراكز الصحية عن العمل وفي المقدمة مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.

إلى ذلك اطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بميناء الحديدة جراء إستهدافه بغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي.

واستمع لوكوك من مدير مؤسسة الموانئ القبطان محمد أبوبكر إسحاق إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه العمل في الميناء وخاصة بعد قصف الآلات والمعدات المخصصة لحركة السفن وتفريغ البضائع .

وتسلم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة من إدارة الميناء ملفا خاصا عن آثار العدوان على منشآت الميناء والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالميناء والعاملين فيه وآثارها على الإقتصاد الوطني.

سبأ
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