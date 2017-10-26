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  رياضة
فوز ليكرز على ويزاردز في دوري السلة الامريكي
[26/أكتوبر/2017]
واشنطن -سبأ :
فاز فريق لوس انجليس ليكرز بنتيجة 102-99 في الوقت الإضافي على ضيفه واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحرز براندون إنجرام 19 نقطة وسيطر على عشر كرات مرتدة ليقلب فريقه ليكرز تأخره بعشر نقاط في الربع الأخير إلى الفوز.

وأحرز كنتافيوس كولدويل بوب رمية ثلاثية قبل 58 ثانية من صفارة النهاية ليمنح صاحب الأرض التقدم 100-99 بينما عزز جوليوس راندل تقدم ليكرز قبل 4.5 ثانية من النهاية.

وأحرز برادلي بيل 28 نقطة لواشنطن ويزاردز وأضاف زميله جون وول 18 نقطة إضافة إلى تمرير تسع كرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى فاز جولدن ستيت وريورز حامل اللقب على ضيفه تورونتو رابتورز 117-112. أحرز ستيفن كوري 30 نقطة وأضاف زميله كيفن دورانت 29 نقطة للفريق الفائز.

وبفضل ثلاثية من الأرقام المزدوجة من لاعبه راسل وستبروك فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر في ملعبه 114-96 على انديانا بيسرز.

وهذه هي الثلاثية 81 لوستبروك خلال مسيرته مع اللعبة. وأحرز وستبروك 28 نقطة وسيطر على عشر كرات مرتدة ومرر 16 كرة حاسمة لزملائه خلال المباراة.

وفي مواجهات أخرى فاز سان أنطونيو سبيرز خارج ملعبه على ميامي هيت 117-100 وفاز فينكس صنز على ضيفه يوتا جاز 97-88.

سبأ
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