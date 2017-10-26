انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (14ر40) نقطة وبنسبة (80ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4958) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4998) نقطة.