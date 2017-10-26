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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:25:33م
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سلطنة عمان الثالثة عربيا في مؤشر مراكز الأعمال العالمية للعام الجاري
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  اقتصاد
سلطنة عمان الثالثة عربيا في مؤشر مراكز الأعمال العالمية للعام الجاري
[26/أكتوبر/2017]
بروكسيل- سبأ:
حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث عربياً في المؤشر العالمي لمراكز الاعمال العالمية لعام 2017م والذي أصدرته شركة (بي دي أو جلوبال) التي تتخذ من بروكسل مقرا لها.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد حازت السلطنة على المركز الـ32 عالميا في المؤشر الذي يضم 174 دولة، وحصلت على 62،98 نقطة.

وجاءت السلطنة في المركز الـ46 عالميا في مؤشر الاقتصاد الفرعي، والمركز الـ47 عالميا في مؤشر الشرعية السياسية والمركز الـ16 عالميا في مؤشر الثقافة الاجتماعية.

وتصدرت سنغافورة المؤشر تليها هونج كونج ثم سويسرا.

ويعنى التقرير بمتابعة تقييم السياسيات الاقتصادية بين مختلف دول العالم ومدى تقديمها تيسيرات لتحرير التجارة والحرية الاقتصادية والمقارنة بين الدول المختلفة من حيث عملية التسويق وجاذبيتها للاستثمار وفقا لسياسيات الانتاج والتسهيلات ودراسة آثار السياسات الحمائية على عملية النمو الاقتصادي لكل دولة وتحليل الظروف الاقتصادية والثقافية وتحويلها الى ارقام احصائية توضح بوصلة مراكز الاعمال المالية في العالم وتقديم صورة رقمية لرجال الاعمال والمستثمرين تساعد في صنع القرار.

سبأ
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