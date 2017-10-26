محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل مديرية الجبين بريمة تؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ريمة -سبأ:

أكد أبناء قبائل مديرية الجبين بمحافظة ريمة إستمرار الصمود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد الجبهات بالمال والرجال.



وأعلن أبناء مديرية الجبين في لقاء قبلي اليوم بحضور وكيل المحافظة صالح العياضي ومدير عام المديرية صلاح الضبيبي، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة، النفير العام في مواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني.



وأكد المشاركون إستعدادهم تقديم الغالي والنفيس من أجل التحرر من التبعية والوصاية الخارجية وأن لا خيار للشعب اليمني إلا الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.



وحمل بيان صادر عن اللقاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية الصمت المطبق إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية في اليمن.



وطالب البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة بالإضطلاع بمسؤولياتها في إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ