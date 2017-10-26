رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللاتفية أوستابنكو تودع البطولة الختامية للتنس بالفوز على بليسكوفا سنغافورة- سبأ:



ودعت إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا مشاركتها الأولى في البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات بالفوز بسهولة وبشكل مفاجئ 6-3 و6-1 على كارولينا بليسكوفا اليوم الخميس.



وأبقت أوستابنكو على أفضل أداء لها حتى مباراتها الأخيرة في البطولة وبعد تأكد خروجها من البطولة في وقت سابق.



وفازت بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا بأول مباراتين لها في المجموعة البيضاء أمام الأمريكية فينوس وليامز والإسبانية جاربين موجوروزا لتضمن مبكرا التأهل للدور قبل النهائي.



لكن اللاعبة التشيكية لم تتمكن من مجاراة المتألقة أوستابنكو.



وكافحت أوستابنكو في أول مباراتين دون تحقيق النتيجة المطلوبة خاصة في المباراة القوية التي خسرتها أمام فينوس بمجموعتين لواحدة لكنها قدمت أداء مبهرا أمام بليسكوفا بفضل الضربات الأمامية القوية.



واستعانت أوستابنكو (20 عاما) بأسلوب المخاطرة في لعبها والذي كان وراء فوزها المفاجئ ببطولة فرنسا المفتوحة في يونيو بعد أن عانت من سوء حظ في أول هزيمتين وحققت الانتصار في 66 دقيقة.



وبدا أن تفكير بليسكوفا تحول إلى مباراتها المقبلة المنتظرة في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم السبت.

سبأ [26/أكتوبر/2017]ودعت إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا مشاركتها الأولى في البطولة الختامية لموسم التنس للسيدات بالفوز بسهولة وبشكل مفاجئ 6-3 و6-1 على كارولينا بليسكوفا اليوم الخميس.وأبقت أوستابنكو على أفضل أداء لها حتى مباراتها الأخيرة في البطولة وبعد تأكد خروجها من البطولة في وقت سابق.وفازت بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا بأول مباراتين لها في المجموعة البيضاء أمام الأمريكية فينوس وليامز والإسبانية جاربين موجوروزا لتضمن مبكرا التأهل للدور قبل النهائي.لكن اللاعبة التشيكية لم تتمكن من مجاراة المتألقة أوستابنكو.وكافحت أوستابنكو في أول مباراتين دون تحقيق النتيجة المطلوبة خاصة في المباراة القوية التي خسرتها أمام فينوس بمجموعتين لواحدة لكنها قدمت أداء مبهرا أمام بليسكوفا بفضل الضربات الأمامية القوية.واستعانت أوستابنكو (20 عاما) بأسلوب المخاطرة في لعبها والذي كان وراء فوزها المفاجئ ببطولة فرنسا المفتوحة في يونيو بعد أن عانت من سوء حظ في أول هزيمتين وحققت الانتصار في 66 دقيقة.وبدا أن تفكير بليسكوفا تحول إلى مباراتها المقبلة المنتظرة في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم السبت.سبأ