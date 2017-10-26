محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف مواقع وتجمعات للعدو السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان نجران-سبأ:

قصفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية إستهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق منفذ الخضراء وفي رقابة نهوقة وقبالة منفذ الخضراء، مكبدة العدو خسائر في الأرواح والعتاد .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لجنود العدو السعودي في برج الشعف بجيزان، فيما شن طيران العدوان غارة على موقع الطلعة بنجران.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ