اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط- سبأ:



انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (14ر40) نقطة وبنسبة (80ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4958) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4998) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(391) ألفًا و(862) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (5ر12) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(126) ألفًا و(701) ريال عماني.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (272ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (71ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (125) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (22ر5) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (162) ألف ريال عماني أي ما نسبته (79ر6) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (38) ألف ريال عماني وبنسبة (57ر1) في المائة.



سبأ [26/أكتوبر/2017]انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (14ر40) نقطة وبنسبة (80ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4958) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4998) نقطة.وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(391) ألفًا و(862) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (5ر12) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(126) ألفًا و(701) ريال عماني.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (272ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (71ر17) مليار ريال عماني.وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (125) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (22ر5) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (162) ألف ريال عماني أي ما نسبته (79ر6) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (38) ألف ريال عماني وبنسبة (57ر1) في المائة.سبأ