عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا في خربة يانون جنوب شرق نابلس نابلس- سبأ:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في خربة يانون جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله: إن المنزل متواجد في منطقة الدوة في الخربة وأن قوات الاحتلال تجري فيها تدريبات عسكرية منذ 4 أيام، ولم يعرف كيفية هدمهم للبيت إذا كان تفجيرا أو تجريفا.. مؤكدا أنه لا يوجد أية اخطارات بهدم المنزل.



وأشار إلى أن المنزل يعود لمواطن فلسطيني والذي اضطر لإخلائه عام 2013؛ إثر الاعتداءات المتكررة من المستوطنين، وتقدر مساحته حوالي 90 مترا.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ