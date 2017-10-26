محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الملتقى المدني للنقابات بالحديدة ينظم فعالية للتوعية بمخاطر الوقوف الخاطئ للمركبات الحديده -سبأ:

نظم الملتقى المدني للنقابات و المؤسسات بالحديدة اليوم الفعالية التوعويه للوقوف الخاطئ للسيارات وأضراره على المجتمع، بالشراكة مع إدارة مرور محافظة الحديده، وإداره الطرق والجسور بمكتب البلدية.



وفي الفعالية، أشار وكيل المحافظة هاشم العزعزي أهمية التوعية بضرورة الوقوف الصحيح في المواقف المخصصة للشاحنات الكبيرة وتجنب الوقوف الخاطئ الذي يشكل خطرا على المواطنين ويتسبب في الحوادث المرورية.



وأكد أهمية دور الجهات المعنية في مكتب النقل وإدارة المرور في التقليل من الحوادث المرورية من خلال التوعية المستمرة وبما يضمن سلامة المواطن والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الوقوف الخاطئ.



والقيت في الفعالية كلمات من نائب مدير عام مكتب النقل عبد الحميد الريشاني والمسئول الاعلامي في ادارة المرور المقدم عبادي فرح ومدير حركة النقل بمكتب النقل صالح أبو عمر أشارت إلى أهمية هذه الفعالية في توعية السائقين عن مخاطر الوقوف الخاطئ للسيارات وأضراره على المجتمع وما يسببه من حوادث واختناقات مرورية .



وأوضحت الكلمات أن الفعالية تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي وسائل النقل الكبير عن أضرار الوقوف الخاطئ والتقيد بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور ومكتب النقل وبما يضمن معالجة الاختناقات المرورية داخل المدينة والحد من الحوادث المرورية العرضية.



وأشارت الكلمات إلى أن الملتقى المدني يهدف من خلال اقامة هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي الحقوقي في أوساط مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافته بين زملاء المهنة والمجتمع لتعميق المعارف بين أوساط المواطنين والمجتمع بهذه الحقوق.



تخلل الفعالية التي حضرها عددا من سائقي وسائل النقل المستهدفين العديد من الفقرات الفنية لزهرات المدارس ومسرحية عبرت عن المناسبة.







سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ