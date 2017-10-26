ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:25:33م
مصرع وجرح عدد من جنود العدوان السعودي ومرتزقتهم خلال الساعات الماضية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (14ر40) نقطة وبنسبة (80ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4958) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4998) نقطة.
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وكيل أمين عام الأمم المتحدة يطلع على خدمات مستشفى الثورة وأضرار العدوان بميناء الحديدة
فوز ليكرز على ويزاردز في دوري السلة الامريكي
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
سلطنة عمان الثالثة عربيا في مؤشر مراكز الأعمال العالمية للعام الجاري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الملتقى المدني للنقابات بالحديدة ينظم فعالية للتوعية بمخاطر الوقوف الخاطئ للمركبات
[26/أكتوبر/2017]
الحديده -سبأ:
نظم الملتقى المدني للنقابات و المؤسسات بالحديدة اليوم الفعالية التوعويه للوقوف الخاطئ للسيارات وأضراره على المجتمع، بالشراكة مع إدارة مرور محافظة الحديده، وإداره الطرق والجسور بمكتب البلدية.

وفي الفعالية، أشار وكيل المحافظة هاشم العزعزي أهمية التوعية بضرورة الوقوف الصحيح في المواقف المخصصة للشاحنات الكبيرة وتجنب الوقوف الخاطئ الذي يشكل خطرا على المواطنين ويتسبب في الحوادث المرورية.

وأكد أهمية دور الجهات المعنية في مكتب النقل وإدارة المرور في التقليل من الحوادث المرورية من خلال التوعية المستمرة وبما يضمن سلامة المواطن والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الوقوف الخاطئ.

والقيت في الفعالية كلمات من نائب مدير عام مكتب النقل عبد الحميد الريشاني والمسئول الاعلامي في ادارة المرور المقدم عبادي فرح ومدير حركة النقل بمكتب النقل صالح أبو عمر أشارت إلى أهمية هذه الفعالية في توعية السائقين عن مخاطر الوقوف الخاطئ للسيارات وأضراره على المجتمع وما يسببه من حوادث واختناقات مرورية .

وأوضحت الكلمات أن الفعالية تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي وسائل النقل الكبير عن أضرار الوقوف الخاطئ والتقيد بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور ومكتب النقل وبما يضمن معالجة الاختناقات المرورية داخل المدينة والحد من الحوادث المرورية العرضية.

وأشارت الكلمات إلى أن الملتقى المدني يهدف من خلال اقامة هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي الحقوقي في أوساط مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافته بين زملاء المهنة والمجتمع لتعميق المعارف بين أوساط المواطنين والمجتمع بهذه الحقوق.

تخلل الفعالية التي حضرها عددا من سائقي وسائل النقل المستهدفين العديد من الفقرات الفنية لزهرات المدارس ومسرحية عبرت عن المناسبة.



سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل أمين عام الأمم المتحدة يطلع على خدمات مستشفى الثورة وأضرار العدوان بميناء الحديدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
قبائل مديرية الجبين بريمة تؤكد إستمرار الصمود في مواجهة العدوان
إستهداف مواقع وتجمعات للعدو السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان
محافظ الحديدة يناقش مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إحتياجات المحافظة
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى
إختتام برنامج تدريبي لعمال وفنيي محطات معالجة مياه الشرب بأمانة العاصمة
مناقشة إحتياجات فرع جمعية الهلال الأحمر بريمة
وزير الأشغال ومحافظ الحديدة يدشنان المرحلة الأولى من توزيع الشقق بمشروع الصالح السكني
مصرع أربعة مرتزقة بعمليات قنص بمديرية الغيل بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية صرواح بمأرب
[26/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by