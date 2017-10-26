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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:25:33م
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البرلمان الايطالي يصدق على قانون الانتخابات الجديد
[26/أكتوبر/2017]
روما - سبأ :
صدق البرلمان الإيطالي اليوم على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، الذي سوف يخضع للاختبار في الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل.

وينص قانون الانتخابات الجديد، الذي يطلق عليه " روساتيلوم" على انتخاب ثلث النواب وفقا لنظام الفوز للأكثر صوتا، على أن يتم انتخاب الثلثين الآخرين بناء على أساس نسبي.

وحدد القانون نسبة الفوز المطلوبة للدخول للبرلمان بـ 3 % بالنسبة للأحزاب الفردية و 10% بالنسبة للائتلافات.

وقد وافق مجلس الشيوخ على القانون بواقع 214 صوتا مقابل 61، وذلك بعدما نجت حكومة رئيس الوزراء باولو جينتيلوني من خمسة تصويتات بحجب الثقة أمس بسبب أجزاء من القانون المقترح.

سبأ
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