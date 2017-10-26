محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى صنعاء -سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الجبلية وخاصة الأطفال وكبار السن، من الانخفاض النسبي في درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر.



كما نبه المركز مرتادي البحر في السواحل الغربية من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وسائقي المركبات على الطرق الجبلية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب خلال الليل والصباح الباكر.



وأوضح المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون صحوة إلى غائمة تميل إلى البرودة نسبيا وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية خلال الليل والصباح الباكر فيما تتشكل نهارا السحب الركامية المزنية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة على السواحل الشرقية وغائمة جزئيا على السواحل الجنوبية وقد تهطل زخات من المطر خلال الفترة الصباحية والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية الشرقية.



وأشار إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الغربية وقد تتشكل خلايا من السحب المزنية خلال فترة ما بعد الظهر والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي وباب المندب تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 22 عقدة.



وبين المركز أن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة والرياح السطحية جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة بوجه عام.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ