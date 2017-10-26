اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع اسعار النفط متأثرا بزيادة المخزونات الامريكية لندن - سبأ :

تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بضغوط ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية وزيادة الإنتاج والصادرات الأمريكية لكن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوى خلال شهور مع توازن أسواق الخام.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 58.29 دولار للبرميل.

ولا يبتعد سعر برنت كثيرا عن أعلى مستوى في 26 شهرا بلغه في نهاية سبتمبر عند 59.49 دولار للبرميل.



كما نزل الخام الأمريكي الخفيف 15 سنتا إلى 52.03 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 856 ألف برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل.



وانخفضت شحنات الخام إلى تركيا من شمال العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بعدما سيطرت القوات العراقية على مدينة كركوك في الأسبوع الماضي بعد استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال عن العراق.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ