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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:25:33م
مصرع وجرح عدد من جنود العدوان السعودي ومرتزقتهم خلال الساعات الماضية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (14ر40) نقطة وبنسبة (80ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4958) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4998) نقطة.
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
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  اقتصاد
تراجع اسعار النفط متأثرا بزيادة المخزونات الامريكية
[26/أكتوبر/2017]
لندن - سبأ :
تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بضغوط ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية وزيادة الإنتاج والصادرات الأمريكية لكن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوى خلال شهور مع توازن أسواق الخام.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 58.29 دولار للبرميل.
ولا يبتعد سعر برنت كثيرا عن أعلى مستوى في 26 شهرا بلغه في نهاية سبتمبر عند 59.49 دولار للبرميل.

كما نزل الخام الأمريكي الخفيف 15 سنتا إلى 52.03 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 856 ألف برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل.

وانخفضت شحنات الخام إلى تركيا من شمال العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بعدما سيطرت القوات العراقية على مدينة كركوك في الأسبوع الماضي بعد استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال عن العراق.

سبأ
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