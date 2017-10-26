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آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:21:55م
مصرع وجرح عدد من جنود العدوان السعودي ومرتزقتهم خلال الساعات الماضية
لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (14ر40) نقطة وبنسبة (80ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (57ر4958) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (71ر4998) نقطة.
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi Aggression War against Yemen
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14 US-Saudi air strikes hit Hajja
[26/أكتوبر/2017]
HAJJA, Oct 26 (Saba) – The US-backed Saudi fighter jets waged 14 strikes on Haradh and Medi districts of Hajja province overnight, an official told Saba on Thursday.
AA
Saba
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