ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 26 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:35:39م
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 51 غارة مستهدفا منازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
النفط يستقر بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع
شهدت أسعار النفط يوم الأربعاءاستقرارا بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغته امس الثلاثاء بعدما قالت السعودية إنها عازمة على إنهاء تخمة المعروض النفطي.
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
فاز نابولي بثلاثة أهداف لهدفين على مستضيفه جنوة ليستعيد الفريق صدارة دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
آخر الأخبار:
توزيع 60 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة
تفكيك عبوة ناسفة بمديرية الصومعة في البيضاء
مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع 60 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة
[26/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:

وزعت مؤسسة السجين الوطنية اليوم 60 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة بالشراكة مع منظمة نهضة بلد للتنمية.

وذكر مدير عام المؤسسة فضل محرز عبيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار المسئولية الإجتماعية والدور الإنساني للمؤسسة في رعاية أسر السجناء وتخفيف معاناتها في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وأكد إستمرار البرامج والمشاريع الهادفة إلى المساهمة في تحسين أوضاع السجون والسجناء والإهتمام بأسرهم وخاصة من أصبحوا بلا عائل ويعانون ظروفاً معيشية صعبة ولا يستطيعون توفير إحتياجاتهم من الغذاء.

ودعا مدير عام مؤسسة السجين أصحاب الأيادي البيضاء وكل الخيرين إلى دعم السجناء وأسرهم وجعلهم في أولويات أعمالهم الخيرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تفكيك عبوة ناسفة بمديرية الصومعة في البيضاء
مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
صد محاولة تسلل وتدمير آلية للمرتزقة في تعز
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية بالبيضاء
مناقشة الصعوبات التي تواجه صرف مستحقات الضمان الإجتماعي بصعدة
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف
قنص خمسة مرتزقة بنهم وقصف مدفعي يستهدف تجمعاتهم
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية صرواح بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مديرية باقم بصعدة
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 51 غارة على مختلف المناطق خلال الساعات الماضية
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية المصلوب بالجوف
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل شن غاراته على مديرية صرواح بمأرب
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 16 غارة على صعدة وعسير
[25/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by