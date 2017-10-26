محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 60 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة صنعاء- سبأ:



وزعت مؤسسة السجين الوطنية اليوم 60 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة بالشراكة مع منظمة نهضة بلد للتنمية.



وذكر مدير عام المؤسسة فضل محرز عبيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار المسئولية الإجتماعية والدور الإنساني للمؤسسة في رعاية أسر السجناء وتخفيف معاناتها في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأكد إستمرار البرامج والمشاريع الهادفة إلى المساهمة في تحسين أوضاع السجون والسجناء والإهتمام بأسرهم وخاصة من أصبحوا بلا عائل ويعانون ظروفاً معيشية صعبة ولا يستطيعون توفير إحتياجاتهم من الغذاء.



ودعا مدير عام مؤسسة السجين أصحاب الأيادي البيضاء وكل الخيرين إلى دعم السجناء وأسرهم وجعلهم في أولويات أعمالهم الخيرية.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ