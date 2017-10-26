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مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة
[26/أكتوبر/2017] صنعاء- سبأ:

 لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح جنود سعوديين وعدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم قبالة منفذ الخضراء في نجران ، مبيناً أنه تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات المرتزقة شرق معسكر القفال و شرق موقع عباسة وحققت إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن مصرع وجرح عدد من جنود العدو السعودي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تسلل لهم باتجاه جبل السديس في نجران، كما أفشل أبطال الجيش واللجان زحفاً للجنود السعوديين والمرتزقة على موقع الشرفة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في رقابة أسعر بعسير ، فيما قتل وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بقرية مجازة وقبالة منفذ علب وموقع أسعر.

وفي جيزان قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين بمركز القصايم في جبل سلا ، وتم قنص جندي سعودي في موقع الفريضة.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية نوعية للجيش واللجان على مواقعهم بمنطقة الهاملي في مديرية موزع محافظة تعز، في حين لقي القيادي المرتزق قابوس احمدعلي المشولي الصبيحي مصرعه في جبهة المخا.

و استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة وآلياتهم غرب مفرق موزع وفي الضباب و الجحملية أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم قنص ستة آخرين في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأفاد المصدر أن عملية مباغتة للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في معسكر السلان بمحافظة الجوف نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم، فيما تم تدمير آلية للمرتزقة في قيفة بمحافظة البيضاء ، ولقي أحد قناصي المرتزقة مصرعه في العقبة بمديرية مكيراس بالمحافظة نفسها.

وفي جبهة نهم قُتل وأصيب عدد من المرتزقة إثر استهداف آليتهم بصاروخ موجه في وادي ملح ، كما تم استهداف تجمعاتهم في منطقة المريحات وقنص أحدهم في المنارة.

كما أكد المصدر مصرع سبعة من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وتم تدمير كاسحة ألغام في ساحل ميدي ، و قصف تحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي .

ووفقا للمصدر استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في معسكر الصدرين بمريس محافظة الضالع ، وتم استهداف معدل 14 تابع للمرتزقة جنوب كهبوب في لحج فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما قنصاً في حيد بن عقيل بمديرية عسيلان محافظة شبوة.
سبأ
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