عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جاسيندا أردرن تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء نيوزيلندا ويلينجتون- سبأ:



أدت رئيس وزراء نيوزيلندا الجديدة، جاسيندا أردرن ووزراء حكومتها العمالية، اليمين الدستورية اليوم أمام ممثل الملكة، الحاكم العام باتسي ريدي.



وستحكم أردرن37/ عاما/ في ائتلاف مع حزب "نيوزيلندا أولا" الشعبوي ودعم حزب الخضر. وتشغل كتلة يسار الوسط 63 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 120.



وفى الصباح استقال بيل إنجليش، زعيم الحزب الوطني المحافظ من رئاسة الوزراء.



وفشل حزبه في إبرام اتفاق ائتلافي رغم فوزه بأكبر عدد من الاصوات في انتخابات 23 سبتمبر.وسيظل إنجليش زعيما للمعارضة.



ويتوقع أن تشدد نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 8ر4 مليون نسمة، الإجراءات ضد الهجرة والحد من ملكية الأجانب.

سبأ [26/أكتوبر/2017]سبأ